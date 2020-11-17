Элиста, , 09:32 — REGNUM В Республике Калмыкия началась вакцинация работников образования от коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

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В настоящее время прививку сделали 15 добровольцев из числа педагогов элистинского педагогического колледжа имени Канукова, калмыцкого государственного колледжа нефти и газа и элистинского политехнического колледжа. Вторая фаза вакцины будет введена спустя три недели.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Калмыкии началась вакцинация медицинских работников от коронавируса. Вакцину «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) получили 77 медиков-добровольцев.

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