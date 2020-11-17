Улан-Удэ, , 09:31 — REGNUM В правительстве Бурятии объяснили, почему некоторые торговые предприятия продолжают работу, несмотря на введённый ранее запрет. Выяснилось, что под ограничения не подпадают магазины федеральных ритейлеров с годовым оборотом не менее 15 млрд рублей.

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По словам замруководителя государственно-правового комитета администрации главы и правительства региона Анны Акчуриной, решение о закрытии системообразующих организаций принимается лишь по согласованию с федеральным правительством.

«Ограничительные мероприятия, введённые указом главы Бурятии от 14 ноября, принимались самостоятельно. В этой связи системообразующие организации, перечень которых утверждён на федеральном уровне, продолжают свою работу», — передаёт её слова портал «Байкал-Daily».

Кроме того, под указ главы не подпадают и специализированные магазины, продающих товары первой необходимости. По словам замглавы Минпромторга республики Алексея Оловянникова, в частности, могут продолжить работу магазины косметики, где продают салфетки, мыло и другие товары. В крупных же центрах открыты только отделы с товарами первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 ноября в республике введён запрет на работу торговых центров, кафе и других предприятий. При этом местные жители удивились, обнаружив, что не все из них закрылись.

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