Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Новость о высокой эффективности (более 94%) вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной биотехнологической фирмой Moderna, повышает вероятность того, что Соединённые Штаты уже к концу года могут начать применять две вакцины от COVID-19. Об этом сообщает The Washington Post.

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Отмечается, неделей ранее фармацевтический гигант Pfizer и его немецкий партнер BioNTech объявили о том, что их вакцина от коронавируса показала эффективность более чем на 90%.

Издание отмечает, что даже если эти две вакцины получат «зелёный свет» в ближайшие недели и станут доступны уже в декабре, они будут ограничены в использовании. Так, в последнем месяце уходящего года обоих вакцин хватит, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек. В 2021 году их станет значительно больше, поскольку производство будет расти. Кроме того другие вакцины-кандидаты могут оказаться успешными.

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«Люди, которые не входят в группу высокого риска, такие как работники жизненно важных профессий, пожилые люди и лица с сопутствующими заболеваниями, вряд ли начнут получать доступ к прививкам до апреля, говорится в статье.

Распространение вакцины будет весьма сложной задачей, требующей тщательной координации между федеральным правительством США, фармацевтическими компаниями и поставщиками медицинских услуг, подчёркивает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эффективность вакцины против коронавируса, разработанной американской компанией Moderna, составила 94,5%. Препарат создан совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний.

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В компании уточнили, что по итогам третьей фазы испытания, среди 100 добровольцев, получивших две прививки, выявлены пять случаев заражения. В группе с плацебо этот показатель составил 90.

Добавим, что до конца 2020 года разрешение на экстренное использование в США могут получить две вакцины от коронавируса и два лекарственных препарата для лечения COVID-19. Если это произойдёт, то для жителей страны они станут доступны уже в декабре.