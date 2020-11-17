Остин, США, , 09:25 — REGNUM Геймеры обнаружили новую таинственную дверь в ремейке игры Demon's Souls. Об этом 16 ноября сообщило издание Eurogamer.

Как оказалось, этой двери не было в оригинальной Demon's Souls и никто из геймеров пока не нашёл способ её открыть. Однако один энтузиаст смог «заглянуть» за неё при помощи фото-режима и обнаружить, что там находится балкон здания и некий светящийся артефакт.

Напомним, ремейк ролевого экшена Demon's Souls вышел 12 ноября 2020 года. Игра была высоко оценена как геймерами, так и критиками.

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