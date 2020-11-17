Омск, , 09:25 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Омской области потребует запрета новогодних корпоративов и работы общепита в новогоднюю ночь. Также под запрет может попасть услуга вызова Деда Мороза на дом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Оперштаб, на котором планируют обсудить этот вопрос, должен состояться уже на этой неделе.

«Мы, конечно, будем за запрет проводить новогодние корпоративы, банкеты и запрещение работы предприятий общепита в новогоднюю ночь», — цитирует «Город55» пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Населению рекомендуют отмечать Новый год в кругу друзей и близких родственников. Что касается массовых мероприятий на улице, позиция ведомства пока до конца не определена.

Окончательное решение по поводу ограничений будет принимать оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса внесла коррективы в подготовку к праздничным мероприятиям в регионах РФ.

Читайте также: Елки будут, гуляний не будет. Как регионы готовятся к Новому году