Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве началось заселение 60-го по счёту жилого дома по программе реновации, построенного в Восточном округе в районе Перово, сообщили в Стройкомплексе.

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Новостройка по реновации на Зелёном проспекте рассчитана на 144 квартиры. На первом этаже располагается Центр информирования по переселению.

Всего в Перово по реновации переселят жителей из 196 домов. Снесут 191 пятиэтажку, еще пять реконструируют после расселения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации строится и проектируется еще 261 дом. Выделено 472 стартовых площадки.

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