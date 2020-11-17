Казань, , 10:04 — REGNUM В Татарии среди пациентов, инфицированных новой коронавирусной инфекцией, большая часть умерших — люди старше 70 лет. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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«Согласно статистике, наиболее велика доля умерших в возрасте 70−80 лет, она составляет 33%. От 60 до 70 лет — это 26%», — отметил спикер. Также он рассказал, что средний возраст скончавшихся от COVID-19 не снизился, в основном врачам не удается спасти пациентов пожилого возраста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по информации на 16 ноября заразились коронавирусом 9 305 человек, за минувшие сутки заболели еще 62 пациента. Накануне сообщалось о 63 инфицированных. Всего выздоровели после заражения инфекцией 8 174 человека, за сутки — 46 пациентов. Летальных исходов с начала пандемии — 121 случай.

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