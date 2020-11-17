Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Финансовый директор Microsoft Тим Стюарт рассказал, как компания планирует поступить с новыми играми от Bethesda Softworks. Об этом 17 ноября сообщает издание Eurogamer.

По словам Стюарта, компания не ведёт речи об эксклюзивности игр Bethesda. Однако он считает, что все новые проекты разработчика должны либо выходить на консолях Microsoft раньше других платформ, либо обладать на них отличительными чертами, которых не будет на PlayStation и Nintendo Switch.

Напомним, в сентября 2020 года Microsoft приобрела компания Zenimax Media, в которую также входит и студия Bethesda. Таким образом, все новые проекты разработчиков точно будут выходить на PC и Xbox, а также появляться в сервисе Game Pass.

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