Новосибирск, , 09:17 — REGNUM В Новосибирской области зарегистрировано семь случаев заражения новорождённых коронавирусом. В региональном минздраве предполагают, что в организм новорождённого COVID-19 мог попасть либо вертикальным способом (трансплацентарно), либо контактным (после рождения).

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"Говорить достоверно о путях передачи инфекции в настоящее время не представляется возможным, поскольку для этого требуется проведение многоцентровых исследований, что не входит в задачи практического здравоохранения», — рассказали «НГС Новостям» в новосибирском минздраве.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 17 ноября, за минувшие сутки выявлено ещё 179 новых случаев заражения коронавирусом.

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