Казань, , 10:03 — REGNUM В магазинах Татарии встречаются некачественные антисептики, содержание глицерина в которых достигает 70%. В связи с этим республиканскому управлению Роспотребнадзора глава региона Рустам Минниханов поручил проверить торговые сети и оценить качество санитайзеров.

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«Недавно меня проинформировали, анализ сделали — 70% там глицерин. Какой он антисептик — обман идет. Люди покупают и надеются, что защищены, а на самом деле это может быть обман. Проверить все торговые сети в части соответствия требованиям», — заявил глава РТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Минниханов продолжает лично контролировать обеспечение лекарствами аптечных сетей. Ажиотажный спрос на медикаменты утихает. Жителям рекомендовано соблюдать предписания врачей, не закупаться впрок и не принимать лекарства без назначения медиков в качестве профилактики.

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