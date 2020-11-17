Токио, , 09:12 — REGNUM Игра Super Mario Sunshine из сборника Super Mario 3D All-Stars получила поддержку контроллера от консоли GameCube. Об этом 16 ноября сообщило издание Kotaku.

Таким образом разработчики позволили геймерам поиграть в Super Mario Sunshine также, как и в момент её релиза (игра вышла в 2002 году на консоли GameCube). Однако контроллер GameCube нельзя будет использовать с консолью Switch Lite и с обычной Switch, запущенной в портативном режиме.

Напомним, Super Mario 3D All-Stars — это сборник из трёх популярных игр-платформеров о водопроводчике Марио. Он будет доступен в продаже только до 31 марта 2021 года.

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