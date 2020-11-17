Челябинск, , 09:11 — REGNUM В Челябинской области сотрудники полиции задержали семерых граждан, которых подозревают в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Операцию по поимке преступников полицейские провели вместе с коллегами из ФСБ. Выяснилось, что за денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли иностранцам поддельные трудовые договоры, а также документы о якобы сдаче экзамена на знание истории России, русского языка и основ законодательства. Кроме того, они оказывали и другие услуги, в частности, делали фиктивную регистрацию по месту пребывания.

Главное следственное управление регионального УМВД завело пять уголовных дел. Сейчас они объединены в одно производство. У задержанных изъяли более 50 иностранных паспортов, больше 600 бланков уведомлений о якобы прибытия иностранца или лица без гражданства в пункт пребывания и множество других документов и бланков. Один из фигурантов водворён в СИЗО, а второй находится под домашним арестом. Остальных оставили на свободе. .

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности злоумышленников», — отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк.