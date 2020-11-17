Москва, , 09:08 — REGNUM В Москве 17 ноября ожидается холодная погода, сообщили в центре «Фобос».

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет малооблачная, но холодная погода с температурным фоном на несколько градусов ниже климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице небольшую облачность и отсутствие осадков. Значения термометров достигнут трёх градусов мороза, в Московской области — минус пяти градусов.

Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.