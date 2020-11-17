Новосибирск, , 09:07 — REGNUM В новосибирских школах в расписании учеников 6−8 классов появится ещё один предмет. В программу этих классов планируется ввести курс культурологии. Об этом сообщила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

«Серьёзная работа ведётся по культурному стандарту школьника, — цитирует «НДН.Инфо» министра. — Мы обсуждаем рабочую программу мировой художественной культуры, которую планируем ввести с нового года, это так называемый курс культурологии, который мы рекомендуем с шестого по восьмой класс».

В курс будут входит три цикла — мировая художественная культура, российская культура и культура региона.