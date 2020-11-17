Хабаровск, , 09:18 — REGNUM В Хабаровске отмечается рост инфицированных коронавирусом и ОРВИ учителей — более 400 школьных педагогов на больничном.

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За минувшие сутки в Хабаровске выявлено 203 новых носителя коронавируса.

«На 17 ноября от учебной деятельности отстранены 443 преподавателя, в том числе 202 — с диагнозом ОРВИ, 241 — получают лечение от COVID-19. Мониторинг здоровья учителей в школах проводится регулярно», — рассказала DVHAB.ru замначальника управления образования по финансовым вопросам и ресурсному обеспечению администрации Хабаровска Татьяна Леонова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за сутки выявлено 269 (270 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 51 пациент, один — скончался.