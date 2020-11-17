Москва, , 09:06 — REGNUM Заслуженный артист России Юрий Черкасов 15 ноября ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Театра им. Моссовета, в котором он работал.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 15 ноября 2020 года на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов», — говорится в сообщении.

При этом причины смерти артиста не указываются. Также уточняется, что прощание с артистом пройдет 17 ноября в здании театра и он будет похоронен на Митинском кладбище.

Отметим, Юрий Черкасов родился 25 марта 1961, года окончил ГИТИС и в 1990 году пришел в Театре им. Моссовета. Сыграл свыше 30 театральных ролей, включая такие постановки, как «Иисус Христос — суперзвезда», «Горе от ума» и «Преступление и наказание». Также сыграл много ролей в кино, среди которых «Очарование зла», «Мосгаз», «Форс-мажор», «И все-таки я люблю…» и др.