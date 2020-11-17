Самара, , 09:02 — REGNUM Еще 900 коек могут быть развернуты для лечения пациентов с COVID-19 в Самарской области. Об этом 16 ноября сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в своем обращении к жителям области, опубликованном в социальной сети.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По его словам, эти койки будут разворачивать только в том случае, если будет фиксироваться снижение количества свободных развернутых инфекционных коек (менее 25%).

Бенян отметил, что в случае необходимости койки будут развернуты в течение двух суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров пригрозил закрывать на карантин целые муниципалитеты в случае несоблюдения в них санитарных норм.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Самарской области пригрозил закрыть на карантин целые муниципалитеты

Читайте развитие сюжета: В Самарской области больничные листы можно будет оформлять дистанционно