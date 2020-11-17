Кустанай, Казахстан, , 08:58 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Кустанайской области Казахстана продлил запрет на въезд и выезд из Кустаная и Рудного. Это следует из нового постановления об ограничительных мерах.

Согласно документу, сохраняется комендантский час с 22:00 до 6:00. Запрещена работа пассажирского междугороднего транспорта. Городской общественный транспорт продолжит работу.

Через блокпосты в Рудном и Кустанае можно проехать только на работу и обратно при наличии справки от работодателя, а также по медицинским показаниям, транзитным пассажирам и перевозчика грузов. Проезд также разрешен лицам, поддерживающим город товарами.

Отметим, по состоянию на 17 ноября в Казахстане выявили 12 653 случая заражения коронавирусом, в том числе 602 — за минувшие сутки. Выздоровели 110 382 человека, скончались 1899 пациентов.

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