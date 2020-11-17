Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM Врачи больницы № 24 Екатеринбурга, работающие с больными COVID-19, смогут решить вопрос о своём проживании с руководством медучреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе Свердловской области.

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Ранее местные СМИ написали, что работников «красной зоны» (где размещены пациенты с COVID-19) выселяют из общежития при больнице, а сами медики опасаются жить дома, боясь заразить своих близких.

В штабе уточнили, что в больнице изменится график работы медиков — в частности, врачи «красной зоны» смогут работать в восьмичасовом графике.

«Тем самым у врачей высвободится больше свободного времени, и большинство из них по своему желанию выбирают проживание дома. Однако всем, кого не устраивают данные условия, рекомендовано обращаться к главному врачу напрямую. Руководство больницы готово к диалогу», — сказали в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области наблюдается «рекордное» количество больных COVID-19, состояние которых вызывает опасения (434 тяжелобольных, 2116 пациентов в состоянии средней тяжести).

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