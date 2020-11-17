Сунжа, Ингушетия, , 08:57 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного накануне, 16 ноября в городе Сунжа. В рамках следствия разыскиваются лица, расстрелявшие 37-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

В ведомстве уточнили подробности происшествия. Убийство, судя по всему, было совершено намеренно. Рано утром — около 08:30 — неизвестные произвели выстрелы в пострадавшего у его дома. На фото, представленном в СКР, машина убитого в этот момент выезжала из ворот собственного домовладения. После инцидента его доставили в больницу с ранениями, но спасти не удалось.

На месте происшествия были обнаружены гильзы и пули предположительно калибра 9 мм, металлические фрагменты (предположительно оболочки от пуль). Нападавшие скрылись с места преступления на машине ВАЗ 2114 серебристого цвета.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ еще вчера назвал имя убитого. Это Ислам Полонкоев. Одной из версий случившегося называется земельный конфликт.

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