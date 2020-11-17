Горно-Алтайск, , 08:56 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшую неделю зарегистрировано 798 случаев заболевания ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составил 22%.

Несмотря на это заболеваемость ОРВИ и гриппом, как отмечается, остаётся на неэпидемическом уровне. Тем временем, в регионе продолжается вакцинация против гриппа — привито уже почти 90 тыс. местных жителей или 41% населения. Партии вакцины продолжают поступать в республику.

«Врачи утверждают, что в ноябре ещё не поздно сделать прививку против гриппа, которая обеспечивает защиту от сезонного вируса и его осложнений», — добавили в правительстве.

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