Нур-Султан, 17 ноября 2020, 08:39 — REGNUM Глава правительства Казахстана Аскар Мамин поручил полностью перевести в электронный формат процесс назначения и выплаты пенсий. Об этом он заявил 17 ноября на заседании правительства.
Премьер-министр также считает необходимым упростить механизм оформления ипотеки и постановки в залог. Мамин отметил, что в 2021 году необходимо исключить все бумажные справки.
Министерству цифрового развития поручено утвердить план перевода всех социально значимых государственных услуг в мобильное приложение «Электронное правительство».
Отметим, в Казахстане предоставляется 698 государственных услуг, из которых 85,5% переведено в электронный формат. До конца 2020 года этот показатель планируется увеличить до 90%.
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