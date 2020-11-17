Грозный, , 08:38 — REGNUM В Чечне персонажей американских кинолент в детских развлекательных центрах заменят на героев чеченского эпоса и литературы. Такое поручение отдал глава республики Рамзан Кадыров во время посещения нового жилого комплекса в городе Курчалой и детского развлекательного центра.

«В ходе осмотра комплекса я внёс небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок», — написал Кадыров по итогам проверки на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видео чеченский лидер отмечает, что в Чечне «есть свои исторические герои, а это всё выдуманные персонажи».

Напомним, власти Чечни предпринимают меры для сохранения чеченских традиций и в других сферах, так, в частности, несколько лет назад минкульт издал документ о правилах проведения свадеб, в котором четко прописывались нормы поведения для гостей, правила поведения при исполнении танцев и другие.

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