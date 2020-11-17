Кемерово, , 08:37 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 17 ноября, за прошедшие сутки выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 45, Кемерово — 44, Белово — 17, Прокопьевск — 11, Мыски — девять, Междуреченск — восемь, Ленинск-Кузнецкий — семь, Осинники — шесть, Кемеровский МО — пять, Калтан — четыре, Беловский МР — четыре, Анжеро-Судженск — три, Ижморский МО — три, Полысаево — три, Новокузнецкий МР — три, Топкинский МО — три, Березовский — два, Киселевск — два, Промышленновский МО — один, Таштагольский МР — один, Тяжинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 241 пациент выздоровел, четверо скончались.

Всего в регионе выявлено 18 663 случая заражения коронавирусом, 14 924 человека вылечились, 322 скончались, медицинскую помощь получают 3417 пациентов с диагнозом COVID-19.