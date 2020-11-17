Вена, , 08:38 — REGNUM Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции и недопущения перегрузки здравоохранения из-за потенциальной нехватки больничных коек с 17 ноября на территории Австрии начался жесткий локдаун. О том, что такие меры будут введены с 17 ноября, сообщила пресс-служба правительства страны.

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Уточняется, что данные меры продлятся в течение двух с половиной недель, по 6 декабря включительно.

В рамках данных мер выход жителей страны на улицу без особой необходимости ограничен, торговые центры и косметические салоны не работают, а учащиеся начальной и средней школы переведены на дистанционную форму обучения.

При этом с 3 ноября в стране уже был введен мягкий локдаун, в рамках которого были закрыты рестораны, музеи, театры, фитнес-центры, термы и клубы, а старшеклассники и студенты были переведены на удаленный режим учебы.

Также отели не принимают туристов, предприятия общепита готовят пищу только навынос, массовые мероприятия ограничены, а профессиональные спортивные события проводятся только без зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 16 ноября в Австрии было выявлено в общей сложности 208 613 носителей коронавируса, при 1887 скончавшихся от COVID-19 пациентах.