Москва, , 08:35 — REGNUM На сегодняшний день эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в половине регионов России. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в пресс-службе Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, такая ситуация сложилась в 43 субъектах Российской Федерации.

«Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения», — уточнили в федеральной службе.

Отмечается, что во всех субъектах РФ продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в стране против этого заболевания уже привито свыше 60,2 млн. человек, что составляет 41,2% от численности населения страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что на сегодня достаточно сложно оценивать уровень заболеваемости населения России ОРВИ и гриппом. По её словам, российские граждане настолько привыкли к осенней простуде, что более трети населения (34%) ничего не делают для профилактики ОРВИ и гриппа. А часть населения страны вообще не обращалась за медицинской помощью.