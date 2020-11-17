Москва, , 08:30 — REGNUM В московском парке «Зарядье» впервые в рамках пилотного проекта проведут церемонии регистрации браков, сообщается на портале мэра столицы.

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Пары, желающие пожениться, могут подать заявление в Шипиловский отдел ЗАГС. Случайным образом выберут две пары. В 2020 году церемония бракосочетания состоится пока только один раз — 25 декабря.

У молодоженов впервые появится возможность заключить брак в двух необычных местах парка: во флорариуме с экзотическими растениями и ледяной пещере при температуре воздуха — 9 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в мае открылись 20 новых необычных площадок для регистрации брака в самых красивых местах столицы.

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