Сухум, , 08:30 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 12 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 208 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ и в Сухумской инфекционной больнице госпитализированы 120 пациентов, у 109 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находится 31 человек. Дополнительно 32 пациента с коронавирусной инфекцией размещены в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжелом состоянии пять человек.

Всего в Абхазии выявили 5101 носителя SARS-CoV-2. Из них 3470 победили инфекцию. За время пандемии в Абхазии скончались 62 пациента с диагнозом COVID-19.

Данные за 15 ноября в Абхазии не публиковали. 14 ноября в республике выявили 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. В тот день тесты провели у 248 человек.

Стоит отметить, что в течение последних двух недель в Абхазии в сутки выявляли от 50 до 80 носителей SARS-CoV-2. В последние дни отмечается снижение этого показателя. Также снизилось число пациентов с COVID-19, размещенных в медучреждениях.

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