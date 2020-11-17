Горно-Алтайск, , 08:27 — REGNUM В Республике Алтай вновь резко выросло число выявленных за сутки носителей коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки специалисты зарегистрировали 130 новых случаев заражения.

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Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Улаганского, Кош-Агачского, Майминского, Шебалинского и ряда других районов. Таким образом, общее число выявленных случаев в республике достигло 9832.

«За прошедшие сутки выздоровели 230 пациентов. По данным на 17 ноября, за весь период в регионе выздоровел 7451 человек», — добавили в штабе.

За минувшие сутки от COVID-19 скончалась 76-летняя жительница Горно-Алтайска, у которой были диагностированы коронавирусная пневмония и другие формы сопутствующих заболеваний. За весь период в регионе зарегистрировано 88 летальных случаев у пациентов с коронавирусом.

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