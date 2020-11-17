Пермь, , 08:25 — REGNUM В Федеральное агентство воздушного транспорта поступил запрос от авиакомпании Royal Flight. Она просит разрешить выполнять рейсы из Перми в Каир, сообщают СМИ.

Заявление авиаперевозчика планируется рассмотреть 17 ноября. В настоящее время допуск на выполнение маршрута Пермь — Каир имеет авиакомпания AZUR air. Компания планировала авиарейсы дважды в неделю, но, как указано в документах, полеты не совершаются.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции весной в России ввели ограничение международного сообщения. Из Перми полностью отменили рейсы за границу. С 1 августа ограничения в стране начали снимать, однако прямые вылеты сейчас возможно лишь из десяти крупных городов, Перми в этом списке нет.

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