Благовещенск, , 08:21 — REGNUM В Амурской области от COVID-19 скончался хирург-травматолог Райчихинской городской больницы Виктор Хлистунов, об этом на своей странице в Instagram сообщила газета «Маршрутка».

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Коллектив газеты выразил соболезнования родным и близким покойного.

Сообщается, что Хлистунов начал свою трудовую деятельность в больнице в 1992 году. За время своей работы он вылечил десятки сотен больных.

«COVID беспощаден», — написали в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье лаборатории не справляются с большим потоком исследований на новую коронавирусную инфекцию. Ожидание результатов тестирования доходит до семи суток, об этом и.о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева рассказала на совещании при полномочном представители президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе.