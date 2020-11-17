Улан-Удэ, , 08:19 — REGNUM Жителям Бурятии обещали вознаграждение за помощь в пресечении нарушений природоохранного законодательства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, зафиксировавшие нарушение и сообщившие об этом в Бурприроднадзор получат 1,5 тыс. рублей.

«Право на выплату денежного вознаграждения имеют совершеннолетние жители Бурятии, сообщившие в Бурприроднадзор о несанкционированном размещении отходов в местах, не предназначенных для их утилизации», — добавили в правительстве.

При этом на предоставленных материалах должно быть чётко виден нарушитель, чтобы можно было установить его личность. Кроме того, они должны включать данные о дате и времени совершения нарушения, причём, не позднее чем за три дня до обращения.

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