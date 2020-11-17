Москва, , 08:19 — REGNUM Ночь на 17 ноября стала наиболее холодной в столице России с начала нынешней осени. Об этом 17 ноября сообщили в метеобюро Москвы.

«Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала осени. Предыдущий минимум фиксировался 12 ноября (минус 2,9 градуса)», — приводит сообщение синоптиков «Интерфакс».

Также уточняется, что температура воздуха на опорной московской метеостанции в районе ВДНХ к 6:00 вторника понизилась до — 6,4 °C.

При этом, по информации синоптиков, самой холодной ночь на 17 ноября в столице России была 1951 году, когда температура воздуха опустилась до — 21,6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что солнечную погоду преимущественно без осадков обещают синоптики на предстоящей неделе в Москве.