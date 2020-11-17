Ставрополь, , 08:16 — REGNUM Работников детских садов в Ставропольском крае протестируют на коронавирус. Всего планируется проверить более 10,6 тыс. сотрудников дошкольных образовательных организаций региона, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе губернатора края.

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Отмечается, что за период осенних каникул на Ставрополье тесты на COVID-19 сдали свыше 20 тыс. школьных педагогических работников. Глава региона Владимир Владимиров поручил организовать на текущей неделе (16−22 ноября) аналогичное тестирование и для персонала детских садов.

Ранее сообщалось, что с 16 ноября все школы Ставропольского края после каникул возобновили работу в очном режиме. Вузы, учреждения среднего профессионального и дополнительного образования края продолжают работу в дистанционном формате.

По данным на утро 17 октября, на Ставрополье зарегистрировано более 24,8 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в крае почти 21,1 тыс. носителей инфекции, 485 пациентов с COVID-19 скончались.

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