Оренбург, , 08:10 — REGNUM Для туристической отрасли России 16 ноября стало важным и значимым днем. Поддержка на уровне высшего лица страны национального проекта в сфере туриндустрии фактически означает прямое выделение туристической отрасли в приоритетные направления. Такое мнение выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM региональный представитель Российского союза туриндустрии в Оренбургской области, руководитель Первого туристического консалтингового агентства «1Travel.Group» Владимир Гетман.

Он отметил, что дискуссии о том, что внутренний туризм по объемам туристических поездок в высокоразвитой стране должен значительно превышать выездной, идут уже очень давно. И только с приходом премьер-министра Михаила Мишустина ситуацию со стагнирующим внутренним туристическим рынком удалось сдвинуть с мёртвой точки.

«Многие годы внутренние направления находились под жестким ценовым и сервисным демпингом зарубежных поездок. И это неслучайно — в других странах в сферу туризма инвестируются колоссальные денежные средства. Нам же потребуется заново прививать культуру коротких поездок по стране с помощью механизмов грантовой поддержки и субсидирования. Уверен, что выполнить поставленные федеральным агентством по туризму задачи по увеличению к 2030 году числа внутренних туристических поездок в 2,2 раза будет гораздо легче», — сказал Владимир Гетман.

Напомним, 16 ноября на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин заявил, что президент России Владимир Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

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