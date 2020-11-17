Петропавловск-Камчатский, , 08:06 — REGNUM Комплексная система мониторинга окружающей среды поможет более детально разобраться в причинах массовой гибели обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатского края и, главное, позволит в дальнейшем избежать подобных ЧП. Камчатка станет пилотным регионом по внедрению подобной системы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Комплексная система для мониторинга окружающей среды разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Сделать Камчатку пилотным регионом по её внедрению предложил губернатор Владимир Солодов.

«Вопрос охраны окружающей среды является для нас одним из приоритетных, мы крайне заинтересованы в появлении у нас системы экологического мониторинга и благодарны федеральному центру за оказанную поддержку», — пояснил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили свои выводы о причинах массовой гибели обитателей дна Тихого океана у берегов Камчатки. Эксперты пришли к выводу, что сейсмической, вулканической активности и техногенного загрязнения не было.