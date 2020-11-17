Прага, , 07:53 — REGNUM Предложение обратиться в парламент с просьбой продлить до 20 декабря режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Чехии одобрило правительство республики, сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш в ходе пресс-конференции.

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Действие указного режима заканчивается 20 ноября. Инициатива о продлении исходит от министра здравоохранения Чехии Яна Блатныго.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября чешский минздрав, ссылаясь на цифры Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), объявил, что по итогам последней недели октября Чехия заняла первое место в мире по числу пациентов, умерших от осложнений при COVID-19.

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