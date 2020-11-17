Барнаул, , 07:47 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 17 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 980 человек. Причём восемь из них добавились только за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6733 человека, +48 за сутки) и ОРВИ (10 235 человек, +163 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 23 154 человека (+235 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 604 (-14 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 148 пациента (минус 27 за сутки).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 710 (+13 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 19 588 человек (+328 за сутки).

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