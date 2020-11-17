Владивосток, , 07:51 — REGNUM Приморье получило дополнительно 74 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Читайте также: В Приморье за сутки умерли ещё три пациента с коронавирусом

Выделенные деньги направят на закупку средств индивидуальной защиты для медработников, на монтаж системы медицинских газов и кислорода в госпиталях края, на приобретение экспресс-тестов для диагностики COVID-19, которые будут использоваться на станциях скорой медицинской помощи, чтобы быстро определить наличие инфекции. Также предусмотрены расходы на транспорт для доставки пациентов до амбулаторных инфекционных центров.

Ранее Приморье получило 15 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию системы ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции.

В начале января минздрав планирует открыть новую лабораторию в Арсеньеве для четырёх населённых пунктов: Чугуевки, Анучино, Яковлевки и Арсеньева.

«В ежедневном мониторинге будем оценивать загруженность и востребованность лаборатории и, возможно, подключим туда и северные районы края», — пояснили специалисты.

Из выделенных 71 млн рублей на приобретение медикаментов для лечения амбулаторных пациентов уже осовили 23 млн. Их, по словам чиновников минздрава, уже выдают больницам региона.

«В полной мере эта поставка не закроет потребности амбулаторного этапа, но позволит начать выдавать противовирусную, антибактериальную терапию тем категориям граждан, которые с пневмониями остаются для лечения амбулаторно. Это допустимо, если пневмония до 30% поражения лёгких. Врачи поликлиники будут выдавать этой категории пациентов препараты бесплатно», — сказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Ожидаются проставки лекарств небольшими партиями в течение месяца.

Отметим, что правительство Приморья также приняло решение о выделении дополнительных средств на приобретение медикаментов для бесплатной выдачи амбулаторным пациентам.

«Ещё около 40 млн рублей из регионального бюджета направили на приобретение кислородных концентраторов, которые распределены по бюджетным медорганизациям края, и на закупку пульсоксиметров, которые в начале декабря будут выдаваться бесплатно амбулаторным пациентам для ежедневного контроля их состояния», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за последние сутки получено 218 положительных тестов на коронавирус (215 днём ранее), выздоровели 115 пациентов, умерли три человека.