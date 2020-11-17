Москва, , 07:40 — REGNUM Предложение ввести обязательные плановые проверки состояния электрической проводки в квартирах выдвинули Общественная палата России и некоммерческое партнерство «ЖКХ Контроль». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

По сведениям журналистов, соответствующее обращение было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Авторы инициативы настаивают на том, что обычные граждане не имеют необходимых навыков для проверки сетей в их жилищах и этим должны заниматься специальные организации.

Кроме того, предлагается ввести персональную ответственность в отношении тех, кто будет осуществлять указанный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября России начали действовать новые правила поверки счетчиков, предполагающие подтверждение факта их поверки только в электронном виде.

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