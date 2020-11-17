Оренбург, , 07:01 — REGNUM В Оренбургской области за десять месяцев 2020 года зарегистрировано 73 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), что на 40% ниже чем за аналогичный период прошлого года (118 случаев), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Случаи заболевания «мышиной лихорадкой» зафиксированы в трех городах и 19 районах. Среднеобластной показатель заболеваемости составил 3,72 факта на 100 тыс. населения, что соответствует среднемноголетнему уровню для области. Максимальные уровни заболеваемости зарегистрированы в Северном, Шарлыкском, Бугурусланском районах.

В большинстве случаев заражение произошло во время отдыха в лесу (охота, рыбалка, сбор грибов и ягод), проведения сельскохозяйственных работ в личных хозяйствах, в том числе при кормлении животных, уборке погребов и сараев.

ГЛПС относится к природно-очаговым заболеваниям. На сегодняшний день в зоне действия природных очагов ГЛПС проживает около 70% населения Оренбуржья, что и предопределяет широкое вовлечение населения в эпидемический процесс.