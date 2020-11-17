Стокгольм, , 06:59 — REGNUM Власти Швеции ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Об этом объявил премьер-министр страны Штефан Лёвен в ходе беседы с журналистами.

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По его словам, теперь жителям Швеции будет запрещено собираться группами более восьми человек. Ограничение вступит в силу с 24 ноября. При этом в настоящее время в Швеции максимально разрешенное число людей для собраний — 300 человек.

Также глава шведского правительства призвал жителей страны воздержаться от посещения библиотек, спортзалов и развлекательных заведений. Однако он подчеркнул, что не видит смысла вводить жесткий карантин из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября эксперты Швеции признали ошибки, допущенные при прогнозировании второй волны коронавирусной инфекции. Специалисты отмечают, что ожидали стабилизации эпидемиологической обстановки осенью, однако рост заболеваемости COVID-19 превзошел все ожидания.

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