Нью-Дели, , 06:55 — REGNUM Вакциной против нового коронавируса, которую можно будет вводить через нос без инфекций, разрабатывает индийская компания Bharat Biotech. Об этом заявил председатель правления и управляющий директор компании Кришна Эллу, сообщает газета The Hindu.

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Свое заявление руководитель организации сделал на форуме «Диалог Деккан». По его словам, при вакцинации важно получить препарат, не требующий применения инъекций, поскольку для двукратного введения препарата потребуется 2,6 млрд шприцев и игл для 1,3 млрд жителей Индии.

Эллу добавил, что Bharat Biotech в настоящее время проводит третий этап исследований другой вакцины от коронавируса — Covaxin. В этих испытаниях должны принять участие 26 тысяч добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге разрабатывает вакцину от коронавируса, которую можно будет капать или распылять в нос.

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