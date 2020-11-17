Берн, , 06:34 — REGNUM Системы здравоохранения стран ЕС, а также государств Южной и Северной Америк, истощены из-за пандемии нового коронавируса, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

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По его словам, ситуация приблизилась «к точке коллапса».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября, по информации ВОЗ, число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло значения в 54 301 156.

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