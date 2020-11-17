Челябинск, , 06:32 — REGNUM В Челябинской области отмечено снижение количества вызовов неотложной помощи. Об этом на брифинге заявила первый замгубернатора Ирина Гехт.

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По её словам, за сутки по всей области было 1359 вызовов. В Челябинске зафиксировано 946 обращений.

9424 пациента получают лекарственные препараты амбулаторно. Как сообщало РЕ, пока в регионе не видят повода для ужесточения ограничений. Коек для пациентов с COVID-19 хватает, а количество КТ и пневмоний снижается.