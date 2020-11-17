Чунцин, Китай, 17 ноября 2020, 06:27 — REGNUM Сотрудники таможни города Чунцина на юго-западе Китая изъяли 24 изделия из слоновой кости общим весом 914,2 грамма, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.
В рамках очередной инспекции сотрудники таможни Чунцина обнаружили ввезенную в Китай упаковку с подозрительным содержимым. Согласно информации правоохранителей, внутри находились изделия из слоновой кости.
Власти Китая приостановили коммерческий импорт слоновой кости и изделий из слоновой кости в 2015 году. Продажа любых изделий из словной кости была запрещена в стране с конца 2017 года в интересах защиты диких животных.
Изделия из слоновой кости временно были конфискованы таможней. Далее правоохранители займутся расследованием данного дела.