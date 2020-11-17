Сеул, , 06:27 — REGNUM Власти Южной Кореи ввели новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столичном регионе страны, сообщает южнокорейской агентство по контролю и профилактике заболеваний.

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Сообщается, что в Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо подняли необходимый уровень социального дистанцирования. Теперь в этом регионе запрещены собрания более ста человек в одном месте, ужесточается график работы баров и ночных клубов, также ограничивается и максимально допустимое число посетителей в этом заведении. Кроме того, ограничена и посещаемость школ до 30% от максимального.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее на протяжении последних четырех суток выявляют более 200 зараженных коронавирусом нового типа ежедневно. При этом наиболее пострадавшим от инфекции является именно столичный регион Республики Корея.

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