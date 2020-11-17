Челябинск, 17 ноября 2020, 06:00 — REGNUM В Челябинске идёт проверка информации СМИ об отказе чиновников помочь ребёнку-инвалиду. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Согласно публикации, должностные лица Ленинского района города якобы не пожелали установить в подъезде жилого дома пандус. Это устройство необходимо для передвижения ребёнка.
Сейчас органы СКР ведут доследственную проверку. По её итогам буду приняты соответствующие меры. Ход проверки взял на контроль и.о. главы управления Степан Шульга.
Отметим, подобный скандал в Челябинске не единственный. Ранее на отказ представителей власти оказать помощь с передвижением пожаловался взрослый инвалид.