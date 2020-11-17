Владивосток, , 06:05 — REGNUM В Приморье за последние сутки получено 218 положительных тестов на коронавирус (215 днём ранее), выздоровели 115 пациентов, умерли три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 17 ноября в крае зарегистрировано 18 937 носителей коронавируса, излечились 14 010 человек, 197 приморцев скончались.

С начала пандемии сделано более 530 тыс. тестов.

В Приморье работают девять инфекционных центров, где принимают пациентов с температурой и симптомами ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, на 17 ноября в Хабаровском крае с начала пандемии выдано 20 212 положительных тестов, вылечились 12 985 человек, скончались от осложнений 147 пациентов.