Веллингтон, , 05:52 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четырех зараженных коронавирусом человек, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

По данным ведомства, все инфицированные были выявлены во время прохождения карантина по прибытию на территорию страны. Отмечается, что все четверо летели в Новую Зеландию через Катар и Австралию.

В настоящее время на территории Новой Зеландии числится 61 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране подтвердили 1649 случаев инфицирования SARS-CoV-2.